Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye’nin örnek kurumlarından birisi olan Askeri Veteriner Okulu’nda görevli personele yabancı dil eğitimi verecek.

BUÜ’nün işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşların sayısı her geçen gün artıyor. Kamu ve özel kuruluşlarla akademik, idari ve bilimsel alanlarda ortak çalışmalar yürütmeye özen gösteren Üniversite, son olarak Askeri Veteriner Okulu ile özel bir işbirliği protokolü yaptı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tank. Alb. Ersan Tahir Ceylan arasında imzalanan protokol sayesinde, Veteriner Okulu’nda görevli personel BUÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yabancı dil eğitimi ve kurslarına katılabilecek.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite olarak gelecek dönem 50. kuruluş yılını kutlayacakları bilgisi vererek; “Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin yükseköğretimde marka olan bir üniversitesiyiz. Kendisine has bir bilgi altyapısı, güçlü akademik kadrosu ve nitelikli çalışmaları olan üniversitemiz, toplumun her kesimi ile yakın işbirliği içerisinde olmaya özen gösteriyor. Kamu veya özel sektör ayrımı gözetmeksizin sorumluluk almaya devam ediyoruz. Askeri Veteriner Okulumuz ile daha önce bir işbirliği yapılmamış. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Son derece değerli bir işbirliğinin ilk adımlarını atıyoruz. Bu protokolün yeni işbirliklerine de vesile olacağına gönülden inanıyoruz. Emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yüksek lisans ve doktora yapan personele kolaylık sağlanacak

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tank. Alb. Ersan Tahir Ceylan ise üniversitenin kuruma vereceği katkının son derece kıymetli olacağına işaret etti. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bu anlamda özel bir destek sağlayacak olmasından mutluluk duyduklarını belirten Tank. Alb. Ersan Tahir Ceylan; “Kurumumuzda yüksek lisans ve doktora yapan çok sayıda personelimiz var. Onlar için yabancı dil büyük bir önem taşıyor. Üniversitemizin ve Yüksekokulumuzun destekleri bu anlamda ayrıca bizlere fayda sağlayacak. İşbirliği için üniversite yöneticilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler, Askeri Veteriner Okulu ve üniversite yöneticileri de imza töreninde hazır bulundu.