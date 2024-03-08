Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerin hazırladığı Erasmus+ Projesi, Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti çerçevesinde 400 bin euro hibe almayı başardı.

BUÜ’lü öğretim üyeleri, projelendirdikleri ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla fark oluşturmaya devam ediyor. İİBF’de görev yapan akademisyenlerin hazırladığı “Enabling VET toPromoteESGAwareness& ESG Risk Literacy in SMEs (PEARL)”adlı proje, 2023 yılı Erasmus+ teklif çağrısı Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) faaliyeti 2. başvuru döneminde destek aldı. Başvuru yapan 130 proje içinden kabul edilen 6 çalışma arasında yer alan proje için 400 bin Euro hibe ayrıldı.

Koordinatörlüğünü İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy’un üstlendiği çalışmada; AtlanticTechnologicalUniversity (İrlanda),SteinbeisBeratungszentrenGmbH (Almanya), PnocnaIzbaGospodarcza w Szczecinie (Polonya), Momentum Marketing Services Ltd. (İrlanda), EuropeanElearningInstitute(Danimarka) ve tvwGmbH (Almanya) proje ortağı olarak yer alacak. Projede BUÜ’denProf. Dr. Nuran Bayram Arlı, Prof. Dr. Gökhan Ekrem Üstün, Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Doç. Dr. Elif Yücel, Doç. Dr. Yasemin Ertan, Dr. Öğr. Üyesi Olcay Bektaş ve Dr. Öğr. Üyesi Mine Aydemir Dev’in de görev alacağı açıklandı.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy; “KOBİ’lerin artan ÇSY (çevresel-sosyal-yönetişim) riskine karşı savunmasızlığına bir çözüm olarak oluşturulan PEARL projesinde; KOBİ’lerin ÇSY risklerini değerlendirme ve yönetme kapasitelerini artırmak amacıyla ÇSY Mefhumi çerçevesi, Mesleki Eğitim Müfredatı ve ayrıntılı Modüler ÇSY Eğitim Materyalleri hazırlanacaktır. Proje çıktıları Dijital ÇSY Risk Değerlendirme Uygulaması ve ÇSY Araç Kutusu ile desteklenecek veKOBİ’ler için uygulanabilir araçlar sunulacaktır. Ayrıca projede kurulacak olan Knowledge Hub (Bilgi Merkezi) ile KOBİ’ler arası bilgi alışverişi ve kapasite artırıcı öğrenme faaliyetleri teşvik edilecektir. Proje çalışmamız toplam 3 yıl sürecektir” şeklinde konuştu.