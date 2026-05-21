Otomotiv satış sonrası endüstrisinin bölgedeki en önemli buluşmalarından biri olan Automechanika Istanbul, sektör profesyonellerini İstanbul'da bir araya getiriyor. Orijinal yedek parçanın yanı sıra aftermarket çözümleri ve kendi markası PAKCS ürünlerini müşterileriyle buluşturan KCS Dış Ticaret, fuarda ürün gamını, yeni nesil çözümlerini ve sektöre sunduğu güçlü hizmet altyapısını tanıtıyor.

Fuarda yerli üretim PAKCS markalı ürünlerini vitrine çıkaran KCS Dış Ticaret, bu yıl dijitalleşme odaklı çözümleriyle de öne çıkıyor. KCS, Koçaslanlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren KBT Bilişim ile birlikte geliştirilen atölye, depo, B4B ve lojistik yönetim sistemleri sayesinde işletmelere uçtan uca verimlilik sağlayan yeni fırsatlar sunuyor.

Mobil cihazlardan da kullanılabilen bu uygulamalar; atölye operasyonlarından depo yönetimine, lojistik süreçlerinden B4B satış altyapısına kadar birçok alanda şirketlerin süreçlerini daha hızlı, izlenebilir ve verimli şekilde yönetmesine imkân tanıyor.

KCS Dış Ticaret İhracat Direktörü Erden Günen, Automechanika Istanbul'da yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

'Automechanika, sektörümüz açısından yalnızca bir fuar değil; aynı zamanda yeni iş birliklerinin, teknolojik gelişmelerin ve sektörel dönüşümün buluşma noktası. Biz de KCS Dış Ticaret olarak, yıllardır edindiğimiz tecrübeyi PAKCS markamız ve dijital çözümlerimizle bir araya getirerek müşterilerimize daha güçlü bir hizmet altyapısı sunmayı hedefliyoruz. Bu yıl fuarda yalnızca ürünlerimizi değil, aynı zamanda KBT Bilişim iş birliğiyle geliştirdiğimiz dijital yönetim sistemlerini de ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Atölye, depo, lojistik ve B4B süreçlerini daha verimli hale getiren çözümlerimizin sektörde önemli bir farkını ortaya koyduğuna inanıyoruz. Tüm iş ortaklarımızı ve sektör temsilcilerini standımıza bekliyoruz.'