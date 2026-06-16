Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) organizasyonuyla 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada tüm rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıkan BUÜ öğrencisi, elde ettiği bu büyük başarıyla takdir topladı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından federasyon yetkilileri de milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Rektör Yılmaz'dan tebrik

Elde edilen uluslararası başarıyı kutlayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sporda da gösterdikleri bu tür üstün derecelerin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi ve BUÜ'yü en iyi şekilde temsil eden Nazlı Karakuş'u tebrik eden Rektör Yılmaz, milli sporcunun başarısında emeği geçen antrenörlere ve akademisyenlere de teşekkürlerini ileterek, BUÜ'nün sporculara yönelik desteklerinin devam edeceğini vurguladı.