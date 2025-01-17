İstanbul İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığı ile Büyük Çamlıca Camii’nde 4-6 yaş Kur’an kursu 2024-2025 ara tatili kapanış program düzenlendi. Programa, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, Üsküdar Müftüsü İbrahim Yavuz ve Türkiye Diyanet Vakfı İl Şube Sorumlusu Mehmet Fatih Sönmez katıldı. Dönem boyunca Kur’an-ı Kerim okuma ve dini konularda eğitim alan minik öğrencilere karne ve hediye takdim edildi. Karnelerini alan minik öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı. Programın ardından karnelerini alan öğrencilere Nasrettin Hoca gösterisi yapıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, “Bugün burada Büyük Çamlıca Camii 4-6 yaş Kur’an kursumuzun dönem sonu bitirme töreni için gelmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızla birlikte onların dört ay boyunca yaklaşık bir dönem aldığı eğitimler, burada beraber geçirdikleri vakitler hem Kur’an-ı Kerim eğitimi hem dini bilgiler ve manevi değerler anlamındaki kazanımlarının sonucunda eğitimlerini tamamlamış bulunuyorlar. 15 günlük bir tatile girecekler diğer okullarımız gibi. Bugün hem onları sevindirmek hem ufak hediyelerle onların yanında olmak için törenlerine iştirak ettik. Onlarla beraber güzel vakit geçirdik. İnşallah tatilde dinlenir, güzel vakitler geçirerek sonrasında da sağlıkla bir şekilde okullarına geri dönerler” dedi.