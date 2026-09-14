Alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangın, Nilüfer ilçesinde bulunan bir konutta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının fark edilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 9 araç ile Nilüfer Belediyesine ait 2 su tankeri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA