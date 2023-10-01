Ünlü sanatçılar Funda Arar ve İsmail Altunsaray’ın sahne aldığı ‘Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi’nde konuşan ev sahibi Mansur Yavaş, “O derdi ki ‘Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görünmez sırdır’. İşte biz bu sırrı tüm hemşehrilerimiz için saklamaya, korumaya, yaşamaya devam edeceğiz” dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, vefatının 11’inci yılında da Neşet Ertaş’ı unutmadı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kırşehirliler Vakfı iş birliğiyle ‘Bozkırın Tezenesi-Vefatının 11. Yılında Neşet Ertaş’ı Anma Programı’ düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen anma gecesinde Başkentliler, büyük halk ozanı Ertaş’ın eserlerini hep birlikte söylerken programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay ile milletvekilleri, belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu’nun sahnesiyle başlayan anma gecesi ünlü sanatçılar İsmail Altunsaray ve Funda Arar’ın konserleriyle devam etti.

YAVAŞ: “KOCA ÇINARIN EN NADİDE YAPRAKLARINDAN BİRİ NEŞET ERTAŞ”

Programda yaptığı kısa konuşma ile Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı anan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Anadolu, asırlar boyunca bize yurt olmuş bir çınardır. İşte bu koca çınarın dallarında yeşeren bir yaprak misali; toplumumuz da kendisini yansıtan ozanları ortaya çıkarmıştır. Bu yeşeren yaprak, önce yetenekle filizlenmiş; sonra irfan ve edeple yeşillenmiş, nihayetinde de halkın gönlünde taht kurmuştur. İşte burada, o koca çınarın en nadide yapraklarından biri olan büyük üstat Neşet Ertaş’ın, aramızdan ayrılışının 11. yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Neşet Ertaş’ın sevenlerinin yalnızca eserlerinin güzelliği için Ertaş’ı sevmediğini belirterek konuşmasına devam eden Yavaş, “Gönül güzelliğiyle, edebiyle, adabıyla da ‘Bir sanatçı nasıl olunur?’ sorusunun cevabını Neşet Ertaş bütün Türkiye’ye göstermiştir. İşte, devlet sanatçısı unvanını kabul etmeyişi bu yüzdendi. Her zaman ki gibi güzel gönlünü yansıtan diliyle, ‘Diğer sanatçı arkadaşlarımla aramda ayrımcılık olmasın’ diyecek kadar koca yürekliydi. Hepimize sahnede ceketini çıkarırken onu izleyenlerden izin almayı, o inceliği gösterdi. Biz, onun türkülerinde hayatımıza dair bir şeyler ararken; alçak gönüllü, kadirşinaslık gibi Anadolu’nun kadim yanlarını gördük” diye konuştu.

“ERTAŞ BOZKIRIN İNSAN SİLÜETİYDİ”

“Önemsenmeyen önemli şeylerin’ aslında ne kadar önemli olduğunu onun yokluğunda daha iyi anlıyoruz sanırım” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Velhasıl-ı kelam, Ertaş, bozkırın insan silüetiydi. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. O derdi ki ‘Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görünmez sırdır’. İşte biz bu sırrı tüm hemşehrilerimiz için saklamaya, korumaya, yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SANATINDA HEP HAKKI, HAKİKATİ, SEVGİYİ, MUHABBETİ ÖN PLANDA TUTMUŞTUR”

Hep birlikte söylenen türküler ve yapılan konuşmalarla Neşet Ertaş anıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu "Büyük üstadımız, vasiyetinde babasının ayak ucuna defnedilmek istemişti. Hemen karşısında bir anıt mezar yapmak istediler. Ailesi kabul etmedi. Bu kadar mütevazı bir aile ve üstattı” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Ekicioğlu, “Kırşehir kültürüne, ozan kültürüne, ahilik geleneğine sahip çıkması bizim için çok önemli. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay ise büyük ozanı şu sözlerle andı:

“Türk milleti ile birlikte dünyadaki bütün mazlum milletlerin ve tüm insanların gönül deryasında yer bulan UNESCO’nun yaşayan insan hazinesi olarak ödüllendirdiği tüm yaşamı boyunca hoşgörü, alçakgönüllülük, insan sevgisi ve nice erdemleri kendisine ilke edinmiş, yaşamı sadece kendisi için değil bütün insanları mutlu etmek adına yaşamış büyük ozan Neşet Ertaş’ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Büyük usta sanatında hep hakkı, hakikati, sevgiyi, muhabbeti ön planda tutmuştur. Neşet Ertaş gibi üstatların zor yetiştiği dünyamızda böylesi değerlerin unutulmaması için kendisi de bir Neşet Ertaş sevdalısı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, böyle bir programın gerçekleşmesine verdiği destek ve katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum.”