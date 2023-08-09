Türkiye Karate Federasyonu'nun öncülüğünde, Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor ve Gemlik İlçe Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası, büyük bir heyecana sahne olacak. Almanya, Cezayir, Gürcistan, İran, Mısır, Pakistan, Yunanistan, Tanzanya, Fas, Irak, Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi farklı coğrafyalardan gelen ülkeler, aynı zamanda Türkiye'nin 41 ayrı ilinden toplamda 184 spor kulübünün ve 1841 sporcunun katılımıyla kata ve kumite kategorilerinde yarışacaklar. 11 - 12 - 13 Ağustos tarihlerinde, Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli etkinlik, sporseverleri büyüleyecek.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu'nun ifadelerine göre, Gemlik artık sporun merkezi haline gelmiş durumda ve çeşitli branşlarda düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak adını duyuruyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da, spora olan katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarken, turnuvada mücadele edecek olan tüm sporculara da başarılar diledi. Bu müsabakalar, sporun birleştirici gücünü ve uluslararası arenada dostlukları pekiştiren bir etkinliği temsil ediyor.