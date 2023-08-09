Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, okul kayıt ücreti konusundaki bir davanın incelenmesi sonucunda, eşlerden birinin çocuğun okula kaydını gerçekleştirmesi durumunda, diğer eşin bu borçtan müteselsilen sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

Yargıtay'ın bu kararına göre, dava konusu olan özel okula kayıt işlemi, çocuğun yasal temsilcisi olarak hareket eden ebeveynin borç altına girdiği ve diğer eşin rızasıyla hareket ettiği bir durumu yansıtmaktadır. Ancak bu durum, sıradan bir karar değil, ailenin günlük ihtiyaçlarından daha fazlasını içeren bir ekonomik yük taşıdığından, evlilik birliğinin sürekli bir gerekliliği olarak kabul edilemez.

Kararda belirtildiği gibi, çocuğun okula kaydını gerçekleştiren eşin, dava dışı eşle birlikte okula karşı müteselsilen sorumlu tutulması kabul edilemez. Bu durum, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 188. maddesine dayanarak okul kayıt işlemini gerçekleştiren eşin diğer eşle birlikte davalıya karşı müteselsilen sorumlu tutulması gerektiği anlamına gelmez.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu kararı, çocukların eğitim giderlerinin ebeveynler arasında paylaşılması ilkesini vurgularken, aynı zamanda bir eşin diğerinin bilgisi ve rızası olmaksızın büyük ekonomik yükler altına girmesinin mantıklı olmadığını da ortaya koymaktadır. Bu karar, benzer davalarda emsal bir duruş sergilemek üzere örnek teşkil edebilir.