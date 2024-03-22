Büyükada’da kanalizasyon patladı, seçim çadırları pis suyun içinde kaldı.
Büyükada Liman Sokak’ta bulunan Adalar Belediyesine ait umumi tuvaletin kanalizasyon borusu patladı.
Büyükada Liman Sokak’taki umumi tuvaletten akan pis suyun çadırların ve iskelelerin bulunduğu Gülistan Caddesi tarafına doğru akması yüzünden seçim çadırları pis suyun içinde kaldı.
Yoğun bir lağım kokusu altında kalan Gülistan Caddesi’nden Şehir Hatları Vapurlarına, Mavi Marmara yolcu motorları iskelesine ve Kartal yolcu motor iskelesine giden Adalıların burunlarını tıkayarak hızlı adımlarda seçim bürolarının önünden geçtiği görüldü.
Kaynak: iha