Başkan Büyükakın, yapımı tamamlanarak hizmete açılan Dilovası Hastane Yolu Viyadüğünde TOGG’a binerek sürüş yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşların daha konforlu, güvenli ve kolay bir ulaşım sağlaması için Büyükşehir tarafından inşa edilen Dilovası Hastane Yolu Viyadüğünde incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan viyadükte teknik personelden bilgi alan Başkan Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’ı yanına alarak bindiği TOGG ile ilk sürüşü yaptı. Dilovası Hastane Yolu Viyadüğü, hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 12. Açılış Bayramı’nda hizmete girdi. 12. Açılış Bayramı’nda Büyükşehir’in 58 başlıkta 125 eser ve hizmetinin resmi açılışı yapıldı.

İKİ YAKADAN ÇOK RAHAT GEÇİŞ

Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı daha kolay, konforlu ve güvenli hale getiren Dilovası Hastane Yolu Viyadüğünde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, “Sadece iki yakayı birbirine bağlamak için 212 metrelik bir viyadük imal edilmesi gerekti. Gerçekten çok yüksek bir ayak yüksekliği. Toplamda 935 metre uzunluğunda bir imalat var. Hem burada imalatı gerçekleştirmek zor hem projelendirmek zor. Ama sonunda zorda olsa başardık. Dilovası halkına hayırlı olsun. İki yakadan çok rahat geçiş yapılabilecek. Özellikle hastane bağlantısının yapılmış olmasıyla önemli bir hizmet gerçekleşti” dedi.

“HALKIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ”

‘‘Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz’’ diyen Başkan Büyükakın, “Bu Büyükşehir Belediyesi modelinin gücüyle oluşan bir iş. Sayın Cumhurbaşkanımız il sınırında Büyükşehir Belediyesi modeline geçerek güçlü bir belediyecilik modeli oluşturdu. Böylelikle bu yatırımları hayata geçirme imkânı oldu. Eskiden belki merkezi hükümetlerin yetkisi çerçevesinde hayata geçirilmesi umulan, belediyelerden yapılması asla beklenemeyen işler bu yeni model sayesinde yapılabilir hale geldi. Biz halkımıza verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Bu iki yakayı bir araya getireceğiz dedik. Hastaneye ulaşım çok daha kolay olacak dedik. Ve böyle zorlu bir işin altına elimizi koyduk. Hem Dilovası halkına hem de Kocaeli halkına hayırlı olsun” İfadesini kullandı.

“YATIRIMDAN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü bir mali disiplini olduğunu ifade ederek, ‘’Yatırımdan asla taviz vermiyoruz’’ diyen Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyemizin bütçesi değerlendirildiğinde ciddi bir mali disiplin söz konusu. Yüzde 45-50 arasında değişen bir yatırım oranları söz konusu. Yatırımdan asla taviz vermiyoruz. Burada en önemli husus popülizme teslim olmamak. Sadece göz boyayan işler yapmamak. Çünkü burada uğraşacaksınız. Yaz-kış demeden çalışacaksınız, zahmete gireceksiniz. Bunun yerine insanların gözünü boyayacak işler yapmak daha kolay geliyor. Ama bizim halkımıza verdiğimiz bir söz var. Biz belediye başkanları aday olurken diyoruz ki, sizin emanetinize sahip çıkacağız. Ama altyapıya girmek, kanal yapmak, arıtma yapmak zahmettir. Bunların bütçelerini oluşturmak zahmettir. Emaneti hakkıyla yerine getirmek için, milletin emanetine sahip çıkmak için bu görevlere talip olduk. Dolayısıyla da bu güzel işleri bitirmek için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.