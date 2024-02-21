Esnaf ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tek hayalim var. O da bu şehri depreme hazırlamak. Biz bunu yapabiliriz. El birliği olursa bu meselelerin tamamı çözülür" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla Antikkapı Restoran’da bir araya geldi. Birinci önceliklerinin Kocaeli’yi afete hazırlamak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, deprem öncesinde yapılmış 160 bin binayı taradıklarını ifade etti. Büyükakın, "Hangi alanda binalar riskli belirledik. Önümüzdeki süreçte bu binaları yenilememiz gerekir. Benim en büyük dayanağım siz olacaksınız. Depreme hazırlanmamız lazım. Toplamda bizim 150 bin tane bağımsız birimi dönüştürmemiz lazım. Bunları dönüştürmek ne kadar sürer? 10 yıllık zaman diliminde ancak yapılır. Bir yandan gerekli daire başkanlığımız fizibilite çalışması yapıyor. Bunu beraber yapmak zorundayız. Ayrıca bunun bedelini devletin ödemesi çok da hak değil. Bir güzellik olacaksa, iyileşme olacaksa hep birlikte olacak. Böylelikle bu şehri depreme hazırlayacağız. Depreme gittik, hepiniz oradaydınız. Hepiniz yardım ettiniz. Allah herkesten razı olsun. Şunu sormayalım mı? Benim ülkemde neden binalar yıkılıyor? Yıkılmasın, biz bunu beceririz. Tek hayalim var, bu şehri depreme hazırlamak. Biz bunu yapabiliriz. El birliği olursa bu meselelerin tamamı çözülür" ifadelerini kullandı.