MALZEME LİSTESİ: 5 kg. etli kırmızı biber HAZIRLANIŞI: Kırmızı biberlerin sap kısmını kesiyoruz ve çekirdeklerini çıkarıyoruz. Fırın tepsilerine biberleri diziyoruz. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında 45-50 dakika pişiriyoruz. Fırından almadan önce kabuklarının soyulup soyulmadığını kontrol ediyoruz. Tamamen pişince fırından alıyoruz. Biberlerin ilk sıcaklığı çıkınca kabuklarını soyuyoruz. Soğuyunca buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuya koyuyoruz. Kışın, salatalarda ve çorbalarda kullanıyoruz.
Kaynak: Haber merkezi