Gaziosmanpaşa, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla güvenli konutlara vatandaşları kavuşturmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan İstanbul Vadi Evleri 5. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, hak sahiplerinin daireleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde düzenlenen törende hak sahiplerinin heyecanla hangi daireleri alacaklarını bekledi. Dairesin belirlenen birçok kişi heyecandan hangi dairenin kendilerine çıktıklarını unuttu.

"22 bin metrekare yeşil alan kazandırdık"

Sarıgöl Mahallesinde geniş bir alanda kentsel Dönüşüm yaptıklarını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı vekili Eray Karadeniz, "893 bağımsız bölümün olduğu bir yer. Bu projede en önemli konu 22 bin metrekare yeşil alan kazandırmamız. Bin araçlım yeni bir otoparkımız var sosyal dosyalar ile yeşil alanlarıyla otoparklarıyla Gaziosmanpaşa’da Sarıgöl mahallemizde çok daha yaşanılabilir refah bir ortamı vatandaşlarımızla buluşturmuş olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kıymetli bakanımız Murat Kurum’a teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İnşallah Gaziosmanpaşa yasal dönüşüm ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çekilişlerimizi yapıyoruz inşallah mart ayı gelmeden dairelerimizi teslim etmek istiyoruz bu noktada çok yoğun bir gayretimiz var ekibimiz çok sıkı çalışıyor. 16 mahallemizin tamamı ile ilgili planlamamızı yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız" dedi

"Çok sevindim dairemin belli olmasına"

Kentsel dönüşüm projesinde dairesi belli olan Türkan Karasu, "Cumhurbaşkanımızdan belediye başkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sevinçliyim bana hangi daire çıktığını sormayın numara falan yok bende şu anda hepsi silindi beynimden. Ben Avcılar’da kirada oturuyorum. 23 bin lira kira veriyordum çok sevindim dairemin belli olmasına" dedi.

Sarıgöl Mahallesi’nde inşa edilen proje kapsamında; 863 konut, 28 ticari birim, bin 3 araç kapasiteli otopark, 22 bin 278 metrekare yeşil alan, çocuk oyun parkları, spor sahaları, okul ve yurt projesi oluşturuldu. Kura töreninde vatandaşlar, depreme dayanıklı, güvenli, modern ve sosyal donatılara sahip bir yaşam alanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak.