Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Kocaelispor’un antrenmanını ziyaret etti. Kocaelispor Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda futbolculara baklava ikram eden Büyükakın, "Çok iyi gidiyoruz, daha da iyi yerlere geleceğiz inşallah. Siz sadece sahada başarıya odaklanın" diye konuştu.

Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, takımın performansından memnuniyet duyduğunu belirtti. Futbolculara güvenini dile getiren Büyükakın, "Takımımızın mücadelesinden ve şehrimize yaşattığı mutluluktan gerçekten memnunum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz emeğin karşılığını her zaman vereceğiz. Çok iyi gidiyoruz, daha da iyi yerlere geleceğiz inşallah. Siz sadece sahada başarıya odaklanın. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Serdar Dursun ile de sohbet eden Başkan Büyükakın, tecrübeli futbolcuya, "Biz seni seviyoruz, aynı performansla devam" dedi. Serdar Dursun ise Büyükakın’a teşekkür ederek, "Hiç merak etmeyin, kanımın son damlasına kadar Kocaelispor için mücadele edeceğim" yanıtını verdi.