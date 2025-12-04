Sancaktepeli’lerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikler kapsamında; tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve çocuklara özel etkinlikler ay boyunca izleyiciyle buluşacak. Etkinlikler kapsamında; 6 Aralık Cumartesi saat 12.00’de Sarıgazi Kültür Merkezi’nde "Mozart Yoga Yapıyor", 13 Aralık Cumartesi 12.00’de Mustafa Öncel Kültür Merkezi’nde "Benim Komik Dedem", 13 Aralık Cumartesi 19.00’da Sancaktepe Sahnesi’nde "Aşıklar Şöleni", 14 Aralık Pazar, 18.00’de Sancaktepe Sahnesi’nde "Yalnız Bir Ruh", 21 Aralık Pazar 12.00’de Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde "Çikolatalar Ülkesi", 25 Aralık Perşembe 20:30’da Sancaktepe Sahnesi’nde "Engin Nurşani Anma Programı" ve 27 Aralık Cumartesi 12:00’de Sarıgazi Kültür Merkezi’nde "Rüya Takımı" ücretsiz olarak sahnelenecek. Etkinliğe ilişkin Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kültür ve sanatın toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Sancaktepe’de her yaştan vatandaşımızın kültür ve sanata erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aralık ayında da dopdolu bir programla hem çocuklarımızı hem ailelerimizi kültürle buluşturacağız. Tüm komşularımızı bu etkinliklere davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

