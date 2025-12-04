Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Mustafa Balcı, İnegöl Turgutalpspor’un kente kazandırdığı spor kültürünün önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnegöl Turgutalpspor Kulübü Başkanı Sezai Çelik’i, Yenice OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nedim İncebay’ı ve geleceğin yıldız sporcularını fabrikamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Kız ve erkek takımlarında tüm yaş gruplarını kapsayan yaklaşık 400 sporcusuyla İnegöl’ün en önemli futbol akademilerinden biri hâline gelen İnegöl Turgutalpspor, şehrimizin adını sahada da gururla temsil ediyor.”

Balcı, kulübün özellikle kız çocuklarına sunduğu fırsatların altını çizerek, “İnegöl Turgutalpspor’un kız çocuklarına futbol oynama imkânı sunmasını son derece kıymetli buluyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak; disiplin, takım ruhu ve paylaşma kültürüyle sporla büyüyen bir nesil yetişmesine katkı sağlamaları, bizim değerlerimizle de birebir örtüşüyor. Weltew Grup olarak büyüdüğümüz şehre, gençlerimize ve spora yatırım yapmayı bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz.” dedi.

Tamamı akademi öğrencilerinden oluşan U17 takımıyla geçtiğimiz yıl Kadınlar 3. Ligi’nde Play-Off yarı finaline yükselen kulübün bu başarısına da değinen Balcı, “Bu başarı, altyapıya yapılan uzun vadeli yatırımın somut bir karşılığı. Sadece skor tabelasında değil, çocuklarımızın hayatında da iz bırakan böyle bir yapının yanında olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Balcı, sözlerini “Nazik ziyaretleri için başta Kulüp Başkanımız Sayın Sezai Çelik ve Yenice OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nedim İncebay olmak üzere, tüm sporcularımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. İnegöl’de sporun ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” diyerek tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN