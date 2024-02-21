Büyükçekmece Bahçelievler muhtarlık binası törenle açıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, demokrasi ile yönetilen toplumlarda çok önemli bir görev üstlenen muhtarların demokrasinin eşiği olduğunu söyledi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin vatandaşların daha iyi bir ortamda hizmet alabilmeleri, mahalle muhtarlarının daha iyi hizmet verebilmeleri adına ilçe genelindeki mahalle muhtarlıklarını modernize etti. Bu kapsamda Büyükçekmece Belediyesi’nce yaptırılan Bahçelievler muhtarlık binası törenle açıldı. aBüyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, demokrasi ile yönetilen toplumlarda çok önemli bir görev üstlenen muhtarların demokrasinin eşiği olduğunu söyledi.

“Muhtarlarımızın güçlendirilmesi lazım”

Büyükçekmece Belediyesi’nce yapılan Kumburgaz Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı açılış törenine katılım yoğun oldu. Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, muhtarlıkların demokrasinin eşiği olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Muhtarlıklarımızın güçlendirilmesi de benim özel gayretlerim içerisinde bulunur. Yazdığım makalelerde, yazdığım kitaplarda mahalle ve köy muhtarımızın atıl durumdan aktif duruma geçirilmesi bu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 40 binden fazla seçilmiş insanın bu ülkeye daha çok hizmet yapmasını sağlamak demektir. Bu örnek muhtarlık binamız. Diğerlerini de bu yaz tamamlıyoruz. Hepsinin açılışını yapacağız. Mahallemize, Fazlı muhtarıma, yeni seçilecek azaya, muhtara, hepinize Allah yardım etsin, hepinizin yolu açık olsun. Muhtarlık binamız da mahallemize, ilçemize hayırlı olsun. Güzel hizmetler yapsın.’’

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fazlı Üstün konuşmasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardınsan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fazlı Üstün tarafından açılış kurdelası kesildi.