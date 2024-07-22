1. Uluslararası Eceabat Kültür Ve Sanat Festivali kapsamında Büyükçekmece Belediyesince yaptırılan Eceabat Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Anıtı açılışı gerçekleşti.

Uluslararası Eceabat Kültür ve Sanat Festivali’ne Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Levent Gürbüz, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Ceylan, Cumhuriyet Halk Partisi Eceabat İlçe Başkanı Burcu Günaydın, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Çınar, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Saka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Eceabat Garnizon Komutanı Gökhan Fidan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Eceabat Belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, geçmiş dönem Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar, muhtarlar ve Eceabat halkı katıldı.

İmamoğlu ve Akgün’e teşekkür etti

Uluslararası Eceabat Kültür ve Sanat Festivali’nde 10 ülkeden 500 kişilik halk dansları ekipleri renkli dans gösterileriyle muhteşem performanslar sergiledi. Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, modern ve başarılı bir projeyle yaptırılan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Anıtı’nın Eceabat’a kazandırılmasında büyük desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve meydana Atatürk Anıtı armağan eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Eceabat gibi tarihi ve kültürel açından çok önemli bir ilçeye, İBB tarafından kazandırılan Cumhuriyet Meydanı’nın çok yakıştığını belirterek şunları söyledi; "Büyükçekmece Belediyesi olarak biz de bu anlamlı ilçeye, bu anlamlı meydana Çanakkale Savaşı kahramanı, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtını armağan ettik. Emeği geçen İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Eceabat Belediye Başkanımız Sayın Saim Zileli başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Eceabat halkına hayırlı olsun" dedi.