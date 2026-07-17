Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde mahkeme, tutuklu sanık Atahan Bacınoğlu'nun tahliyesine, aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının görülmesine ikinci günde de devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hasan Akgün, Adem Çukur, Atahan Bacınoğlu, Mehmet Kılıç, Osman Yeşilgül, Ömer Kazancı ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Gürel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile Büyükçekmece Başkan Vekili Hakan Çebi ve bazı partililer izleyici olarak katıldı.

Akgün'ün de aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamı talebi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Mehmet Kılıç, Osman Yeşilgül, Adem Çukur ve Atahan Bacınoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol hükümlerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Savunma yapan sanık avukatları, dosyada somut delil olmadığını belirterek ayrı ayrı müvekkillerinin öncelikle tahliyesini ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Hasan Akgün'ün avukatı: 'Deliller yetersizdir'

Hasan Akgün'ün avukatı Erkan Sarıtaş, 'İhbarı yapan kişi bile ihbarını destekleyemiyor. Ortada soyut beyanlar var. Dinlenen bir kişi bile Hasan Akgün benden rüşvet istedi ya da benzeri bir ifade kullanmadı. Hiçbir delil yokken, Hasan Akgün'ü suçluyorsunuz. Kamu görevlilerini rüşvet ile suçlamak çok kolaydır. Yargıtay da somut bir delil olmadıkça, müşteki beyanları ya da soyut ifadelerle karar veremezsiniz diyor. İddianamede her söylenen şeyin mutlaka bir delille desteklenmesi gerekiyor. Deliller yetersizdir' ifadelerini kullandı.

1 sanık tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Atahan Bacınoğlu'nun 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Heyet, tutuklu sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Mehmet Kılıç, Osman Yeşilgül, Adem Çukur'un bu hallerinin devamına da karar vererek, gelecek celse tanık dinlenilmesine ve Büyükçekmece Spor Kulübü'ne ilişkin MASAK raporunun istenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; Hasan Akgün hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplam 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesi istendi.