Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlum semtinde meydana geldi. Yol açma çalışması sırasında ABB’ye ait 06 DV 4311 plakalı Ömer Sütçü’nün kontrolündeki bir hafriyat kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu, kamyon bayır aşağı yuvarlanarak önce Emre Çelik kontrolündeki 06 COS 880 plakalı kullandığı hafriyat kamyonuna ardından, 06 DU 7291 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle, araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, Ömer Sütçü ve Emre Çelik hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin konuşan görgü tanığı Atilla Tüter, "Yukardan gelen araç aşırı yükten dolayı freni patladı. İlk araca vurduğunda ilk aracı yoldan çıkardı, ikinci arada vurdu ve ikinci aracı devirdi. Devrildikten sonra yangın çıktı. Ne yazık ki içindeki arkadaşlar yanarak can verdiler. Allah kimsenin başına vermesin ağır bir sektör. Bu yükün Ankara’dan kaldırılması lazım, artık Ankara’ya tonajın gelmesi lazım. Kazadan sonra vatandaşlar geldi. Kimse yetişemedi zaten içeride arkadaşlar yanarak vefat ettiler" dedi.