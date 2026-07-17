Gaziosmanpaşa Belediyesi, tarafından 'Paşa Kahvesi' projesinin ilk şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 'Yakın zamanda Paşa Kahvesi Hanımeli daha sonra Paşa Kahvesi Kütükevi bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz 16 mahallenin tamamında birer Paşa Kahvesi tesisini Gaziosmanpaşalılarla buluşturmak. Konseptimiz kahve üzerine olsa da çeşitli içeceklerimiz ve çeşitli birçok ürünümüz var ve normalde dışarıdaki fiyatlara kıyasla burası yüzde 50 sayılabilecek kadar ucuz' dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, tarafından hayata geçirilen Paşa Kahvesi projesinin ilk şubesi törenle açıldı. Projenin ilk halkası olan Paşa Kahvesi Taşlıtarla'nın açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ahmet Özen, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Frekans Grubunun konseriyle başladı. Protokol konuşmalarının ardından Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Fazlı Mutlu tarafından yapılan dua eşliğinde kurdele kesildi. Ardından, protokol üyeleri Paşa Kahvesi'nde kahve içip, vatandaşlarla sohbet etti.

'Bu kahve zincirlerinin Gaziosmanpaşa'da açılacak olması bizim için memnuniyet vericidir'

Programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 'Yeni nesil hizmet anlayışına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Burada tam olarak Gaziosmanpaşa'nın geçmişiyle örtüşen hem Paşa Kahve hem de ismiyle müsemma Taşlıtarla olarak nitelendirilen bir kafenin açılışı yapıldı. Hem gençlere hem ailelere yönelik çok nezih ve güvenli bir ortam. Belediye Başkanımız Eray Karadeniz'i tebrik ediyoruz. İl ve ilçe başkanımız ile burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Ve bu kahve zincirlerinin Gaziosmanpaşa'da açılacak olması bizim için memnuniyet vericidir. Spor merkezlerinden, spor tesislerine kadar aileleyle ilgili önemli alanlara kadar çok güzel adımlar atılıyor. Demek ki eğer vizyonunuzu, enerjinizi ve birlikte çalışmayı ortaya koyarsanız sonuç alabiliyorsunuz. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyoruz. Gaziosmanpaşa'mıza hayırlı olsun' şeklinde konuştu.

'Gaziosmanpaşalı çocuklar, gençler, aileler için kıymetli mekanların artarak devam ettiğini görüyoruz'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Bugün çok güzel bir açılış töreninde bir aradayız. Gaziosmanpaşa ilçemiz genç bir nüfusa sahip özellikle gençlerin merkeze alındığı çok kıymetli bir hizmet. Paşa Kahvesi'nin ilkini Taşlıtarla Mahallemizde açılışını başlatmış olduk. Kahve kültürünün ülkemizde çok yaygın olduğunu biliyoruz. İnşallah Gaziosmanpaşa ilçemizin birçok mahallesinde de benzer mekanların sayısı artacak. Gaziosmanpaşalı çocuklar, gençler, aileler için kıymetli mekanların artarak devam ettiğini görüyoruz. Bir taraftan anne - çocuk merkezi, bir taraftan spor merkezleri Gaziosmanpaşa'daki sosyal yaşamı oldukça zenginleştiren bir boyuta getirmiş durumda. Toplumun nefes alabileceği, bir araya gelebileceği, sosyal yaşayabileceği özellikle gençlerin fazlasıyla birlikte vakit geçirebileceği mekanlar bir kentin geleceği adına da ilerlemesine vesile olur. Kıymetli başkanımıza Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

'Hedefimiz 16 mahallenin tamamında birer Paşa Kahvesi tesisini Gaziosmanpaşalılarla buluşturmak'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise, 'Paşa Kahvesi konseptiyle Gaziosmanpaşa ilçemize yeni bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Burası Paşa Kahvesi Taşlıtarla ismiyle açılıyor. Yakın zamanda Paşa Kahvesi Hanımeli daha sonra Paşa Kahvesi Kütükevi bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz 16 mahallenin tamamında birer Paşa Kahvesi tesisini Gaziosmanpaşalılarla buluşturmak. Konseptimiz kahve üzerine olsa da çeşitli içeceklerimiz ve çeşitli birçok ürünümüz var ve normalde dışarıdaki fiyatlara kıyasla burası yüzde 50 sayılabilecek kadar ucuz. GOP Kart sahiplerine ekstra indirimlerimiz var. İnşallah Paşa Kahvemiz Gaziosmanpaşalıların yeni buluşma noktası olacak. Gerçekten son derece modern, son derece lezzetli ürünlerimizle Gaziosmanpaşalılara hizmet etmenin keyfini yaşıyoruz. İnşallah ilçemiz için hayırlı olur. Çok kıymetli misafirlerle burayı açtık. İlçemize hizmet etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.