Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda yapılan core çalışması ile başlayan antrenman, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti. İdman, dayanıklılık koşuları ile de tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.