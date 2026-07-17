Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi ile Gürbüz sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Muhammed U.(17) yönetimindeki motosiklet ile Zikri Y.(70) yönetimindeki 16 E 9212 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken motosiklette yolcu konumunda bulunan İlknur B.(18) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ