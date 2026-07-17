A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ikinci maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, 7 galibiyet ile 19 puana ulaştı.

Ay-yıldızlılar, Belgrad etabının üçüncü maçında yarın saat 17.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Andrew Charles Robb (Kanada)

Türkiye: Ahmet, Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Berkay (L) (Kaan, Samet, Gökçen, Bedirhan, Cafer, Hilmi)

Ukrayna: Synytsia, Plotnystskyi, Shchurov, Tupchii, Kovalov, Semeniuk, Boiko (L), (Yanchuk, Shchytkov, Boiko (L), Kisiliuk, Tonkonoh)

Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 25-16, 15-11

Süre: 131 dakika