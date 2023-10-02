Büyükçekmece Belediyesi’nin ekim ayı birinci toplantısında baz istasyonlarının depremde risk oluşturduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Hangi binanın çatısında baz istasyonu varsa o binanın içindeki herhangi bir kişinin dahi şikayet etmesi yeterlidir. Mutlaka yıkılacaktır, kaldırılacaktır. Binaya zararı var, deprem esnasında zararı var. Bunlar 3-5 kuruş almak için konulan ama binaya çok zarar veren, sağlık açısından zarar veren tesislerdir" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin ekim ayı birinci toplantısı, Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün başkanlığında yapıldı. Mecliste Büyükçekmece halkına bir çağrıda bulunan Başkan Akgün, binaların çatısına kurulan baz istasyonlarının hem insan sağlığını tehdit ettiğini hem de depremde risk oluşturduğunu belirterek, “Hangi binanın çatısında baz istasyonu varsa o binanın içindeki herhangi bir kişinin dahi şikayet etmesi yeterlidir. Mutlaka yıkılacaktır, kaldırılacaktır” dedi.

Deprem öncesi ve sonrası için geçici konutlar yapılacak

Büyükçekmece’de depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdürüldüğünü belirten Başkan Akgün, kentsel dönüşümün yoğun olarak devam ettiği Büyükçekmece’de vatandaşların kiralık ev bulmakta zorlandığına dikkat çekerek, “İki ayrı noktada depremle ilgili, deprem sonrasıyla ilgili prefabrik yapımına başlayacağız. 30, 40, 50 metrekarelik yerler yapacağız. Tam bir yaşam alanı olacak. Deprem öncesi kentsel dönüşümde en büyük sıkıntı kiralık ev bulamıyoruz. Vatandaşları buraya taşıyacağız kira almadan. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bir an önce faaliyete geçirebilmek için imkanlarımızı zorluyoruz” ifadesini kullandı.

“Mutlaka yıkılacaktır, kaldırılacaktır”

Büyükçekmece Belediyesi’nin mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan yerlere yeni GSM baz istasyonu kurulmasına yönelik gündemde yer alan maddeye ilişkin de bir açıklama yapan Başkan Akgün, insan sağlığını tehdit eden baz istasyonlarına izin verilmeyeceğini söyledi. Başkan Akgün şöyle konuştu:

“Hangi binanın çatısında baz istasyonu varsa o binanın içindeki herhangi bir kişinin dahi şikayet etmesi yeterlidir. Mutlaka yıkılacaktır, kaldırılacaktır. Binaya zararı var, deprem esnasında zararı var. Bunlar 3-5 kuruş almak için konulan ama binaya çok zarar veren, sağlık açısından zarar veren tesislerdir.”