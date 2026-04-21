İstanbul Büyükçekmece'de, yaşanabilecek büyük depremde yıkılma riski bulunan hasarlı binaların kentsel dönüşüm çalışmalarına bugün de devam edildi. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi'nin katılımıyla, Fatih Mahallesi'ndeki 1993, 1995 ve 1997 yıllarında yapılan ve depremde yıkılma riski bulunan 5 bloktan oluşan binaların yıkımına başlandı. Çalışmaları yerinde izleyen Başkan vekili Çebi, görevlilerden bilgiler aldı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, kentsel dönüşüm çalışması hakkında bilgiler vererek, '80 ve 90'lı yıllarda inşa edilmiş bloklar. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu tarama testlerinde yüksek riskli bina sınıfı olarak tespit edilmiş ve sonrasında vatandaşlarımız ile belediye bir araya gelerek kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Yıkımdan sonra burada içinde kapalı otoparkı bol yeşil alanı olan 3 blok ve 53 bağımsız bölüm planlanmaktadır. Yarısı bizden kampanyası için çalışmalar devam ediyor faydalanacaktır. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Tüm sıkıntılı konutlarda oturan vatandaşlarımıza da kentsel dönüşüm çalışmalarını bir önce başlatmalarını diliyorum' dedi.