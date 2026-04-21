Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, belediyenin dağıttığı çilek fideleriyle ilgili çiftçilerden gelen verim düşüklüğü şikayetlerini gündeme getirmesi üzerine, İnegöllü Meclis Üyesi Selahattin Külcü, "Her zaman olduğu gibi biz de çalışmalarımızı delillere dayalı şekilde sürdürüyoruz. Ancak karşı tarafın konuyu farklı bir zemine çekmeye çalıştığını görüyoruz. Biz bir konuyu somut verilerle ele alırken, farklı başlıklar üzerinden değerlendirme yapılmaya çalışılıyor. İki yıldır elimizde bulunan dosyalarla buraya gelmeyen bazı kişiler, bugün farklı dosyalarla farklı şeyler anlatmaya çalışmıştır. Ancak burada anlatılan konularla bizim gündemimiz arasında ciddi bir uyumsuzluk vardır. Biz elmayı konuşurken, farklı bir taraf armutu anlatmaktadır. Ayrıca süreç boyunca defalarca iletişime geçmemize rağmen, gerekli toplantılara katılım sağlanmamıştır. Bu nedenle konunun yeterince önemsenmediği düşünülmüştür. Buna rağmen biz, bilgilendirme ve dağıtım sürecini başından itibaren şeffaf bir şekilde yürütmeye devam ettik. Üretim alanlarında ticari ürünler, test malzemeleri ve Avrupa pazarına yönelik çeşitli ürünlerin geliştirilmesi süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda çalışmaların farklı boyutlarda ilerlediği görülmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, bazı konular oldukça açık ve nettir. Bu nedenle soruların da açık şekilde yanıtlanması beklenmektedir. Gerekli durumlarda yargı sürecine başvurulabileceği ifade edilmektedir; ancak bu tür konuların muhatapları da bellidir ve hesap verme süreçleri ilgili mercilerce değerlendirilecektir.

Özellikle çilek üretimiyle ilgili süreçte, yaklaşık 15 yıl önce kurulduğu belirtilen bir şirketin faaliyet alanı dikkat çekmektedir. Şirketin geçmişte fidan veya tarımsal üretimle doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığı ifade edilmektedir.

Ayrıca kapasite raporlarına ilişkin ciddi iddialar gündeme gelmiştir. Bu raporların gerçeği yansıtmadığı ve bazı resmi evrakların usulsüz şekilde düzenlendiği öne sürülmektedir. Bu durumun ciddi bir sahtecilik şüphesi doğurduğu belirtilmektedir.

Bunun yanında, çilek analiz raporlarıyla ilgili de önemli iddialar bulunmaktadır. Laboratuvar sonuçlarında bu ürünlerin dağıtım ve satışına uygun olmadığı belirtilmesine rağmen, buna rağmen farklı belgelerle bu durumun değiştirilmiş gibi gösterildiği ifade edilmektedir.

Tüm bu süreçlerin detaylı şekilde incelenmesi ve gerekli hukuki değerlendirmelerin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Biz bu olayların hiçbir aşamasında sürecin dışında kalmadık. Her şey tamamen üst üste gelişen durumlar şeklinde ilerlemiştir. Elbette bazı durumlar iklim şartlarıyla da açıklanabilir; kuruma ya da verim düşüklüğü gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Ancak bize sunulan dosyanın en üst kısmında yer alan iki raporun sahte olduğu yönünde ciddi şüpheler bulunmaktadır. Bizim anlatmak istediğimiz temel konu budur.

Eğer bu şirketin yönetim kurulu başkanı veya genel müdürü bunu fark edemediyse, bu durum kamuoyunun da takdirine bırakılmalıdır. Biz konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Çok fazla uzatmak istemiyorum; söylediğimiz her şey aslında somut belgelerle ortadadır. Bu konuların farklı yönlere çekilmemesi gerekir.

Tarım ve üretim süreçleri üzerinden yürüyen bu tartışmalar, özellikle damla sulama ve gübreleme gibi teknik konularla da ilişkilendirilmektedir. Bizim yaklaşımımız nettir: doğru üretim, doğru bilgi ve şeffaf süreç.

Bu meselelerin siyasi ya da farklı alanlara çekilmesi yerine, teknik ve gerçek veriler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.