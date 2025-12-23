Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece İlçesi Celaliye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Jiyan Ulus (17)yönetimdeki motosiklet karşı şeritten gelen binek araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Ulus ve artçısı Muhammet Seçgin(17) yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Jiyan Ulus, olay yerinde hayatını kaybederken Muhammet Seçgin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kazanın yaşandığı bölgede oturan Canan Dağlı yaşannaları anlatarak, "Karşı istikametlerde geliyordu, " Yerde ölen kişide hiçbir refleks yoktu. Diğeri nefes alıp veriyordu ama kötü durumdaydı. Neden olduğunu bilmiyordum. Kaymış olabilirler. Hız kesici kasiste yok, ben istekte de bulundum. Önlem alınması gerekiyor. Okul bölgesi burası okula gidiyor çocuklar" dedi.

İkisi de lise öğrencisi

Hayatını kaybeden Jiyan Ulus’un Meslek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi, Muhammet Seçgin’in ise yine kazanın yaşandığı bölgede 11’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

