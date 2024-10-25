İstanbul Büyükçekmece’de, depremde yıkılma riski taşıyan 91 bağımsız bölümlü 8 bloklu sitenin yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak, “Hızlı gitmezsek çok can kaybederiz” dedi.

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depremde yıkılma riski taşıyan Fatih Mahallesi’ndeki 91 bağımsız bölümden oluşan 8 bloklu sitenin yıkımına başlandı. Vatandaş ve belediye işbirliği ile yıkımına başlanan binaların deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi bekleniyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’de yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Akgün ardından vatandaşlara binadan alınan ve tamamı deniz kabukları ile dolu, C8 beton değerinde ölçülen beton örneğini de gösterdi.

“Büyükçekmece Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm yürütüyor”

6 Şubat 2022 Kahramanmaraş Depremi’nden sonra kentsel dönüşüm çalışmalarının daha da hızlandığını ifade eden Başkan Akgün, “ Büyükçekmece Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm yürütüyor. Ada bazında, sayın bakanımızın ve cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devam ettiriyoruz. Bizim koymuş olduğumuz hedef 2030’a kadar yıkılma tehlikesi olan binaları tamamıyla yok etmek. Sadece Kumburgaz sahillerini hariç tutuyorum. Çünkü geçmiş dönem meclisleri bunun kararını çıkarmamıştı şimdi Başkan İmamoğlu meclisi aldı eli biraz daha güçlendi. Büyükçekmece merkezde plan sorunumuz yok. Ekonomik şartların ağırlaşması biraz yavaşlattı kentsel dönüşümü. Ama her ne olursa olsun biz yıkmaya ve yapmaya devam edeceğiz. Yapmazsak eğer vatandaşın canını mal olacak. Şu anda Büyükçekmece merkezde en tehlikeli yer olan yüzde 70’den fazlasını bitirdik. 54 bin konut yenilendi. Bir 15 bin daha konut var ama en tehlikeler yenilendi” dedi.

“Hızlı gitmezsek çok can kaybederiz”

Kumburgaz’da beklenen imar planı ile ilgili de konuşan Akgün, “ D-100 karayolunun sağ tarafıyla ilgili sorun yok. Esas bütün sorun D-100 ile deniz arasındaki dar uzun 12 kilometrelik sahil bandında büyük bir yıkım yapmamız lazım. Eğer yıkım yapmazsak yaz aylarına da denk gelirse oradan hiçbir vatandaşı canlı çıkaramayız. Şimdi meclis çoğunluğunun büyük kısmı Cumhuriyet Halk Partisi’nde beklenen planlardan 2 tanesi çıktı. Kumburgaz içinde gece gündüz çalışıyorlar. En son Çarşamba günü yaptık. Projesi meclise daha gelemedi. Çünkü siluetini hazırlıyoruz ve plan disiplinini aşağı yukarı oturttuk. 2010’larda 2012’lerde yaptığımız biraz daha bugünün şartlarına göre hazırlayıp meclise sunacağız. Ekrem başkanımız biraz daha kendisi üzerinde duruyor. İstanbul’a girer orada güzel bir siluet oluşturmaya çalışıyoruz onu ısrarla takip ediyor Ekrem Başkan. Büyükşehir meclisini çok çalıştıracağız hiçbir bahane kalmadığını görüyoruz örneğin Tepecik planları 10 yıldan beri bekliyordu 3 buçuk ayda çıkardık. Pınartepe planları 10 yıldan beri bekliyordu bu mecliste çıkıyor. Hızlı gideceğiz hızlı gitmezsek çok can kaybedeceğiz. İstanbul’da ve çevresinde korkunç olaylar olacak maalesef çünkü çok kalınmıştır” diye konuştu.