

MHP'nin sunduğu önerge meclis toplantısında görüşüldü.

Yeni sosyal donatı Mesire alanlarının belirlenmesi konusu gündeme alınarak görüşüldü.

Görüşemede mevcut Millet bahçesi projesinin 2027 yılında açılacağı açıklanarak, Emlak İstimlak komisyonu olumsuz sonuç çıktığı belirtildi.



MHP heyeti yeni mesire alanlarının belirlenmesi gerektiğini belirterek, hayır oyu kullanacaklarını söylediler.

Başkan Alper Taban ise, kesinlikle mesire alanlarının artırılması gerektiğini belirterek, orman alanlarında bu alanların belirlenmesi için çalışacaklarını da söyledi. Millet bahçesinde önemli noktaya geldiklerini kaydeden Taban, öneri için MHP'ye teşekkür etti.

MHP'li Faruk Toptaş ise, Derneklerin İnegöl İlçe merkezinde seyran etkinliklerini düzenleyemediklerini, Domaniç ve Pazaryeri ilçesine gittiklerini hatırlatarak, yeni alanların oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Madde MHP'li üyelerin red oyuna rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.