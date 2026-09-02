Afyon kampının takım açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Uzun, “Sekiz günlük güzel ve verimli bir kamp dönemi geçirdik. Afyon kampında dört hazırlık karşılaşması oynadık. Hem antrenmanların hem de hazırlık maçlarının bizim açımızdan oldukça iyi geçtiğini söyleyebilirim. Oyuncularımızın çalışma isteğinden, ortaya koydukları mücadeleden ve performanslarından memnunuz.” dedi.

Kamp döneminin takım içerisindeki birlikteliğe önemli katkı sağladığını ifade eden Uzun, “Kadromuzda daha önce bulunan oyuncularımızla takımımıza yeni katılan futbolcularımızın kaynaşması ve birbirlerini daha yakından tanıması açısından önemli bir süreç oldu. Yeni kurulan bir takım olduğumuz için bu tür kamp dönemleri uyum sürecimizi hızlandırıyor. Her geçen gün takım olarak daha iyi bir seviyeye geliyoruz. Ayrıca bu kampın gerçekleşmesi için büyük fedakârlık gösteren ve bizlere her türlü imkânı sağlayan yönetim kurulumuza şahsım, teknik ekibim ve oyuncularımız adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Pazar günü deplasmanda oynanacak Menemen FK karşılaşmasına hazır olduklarını vurgulayan Uzun, sözlerini şöyle tamamladı:

“Menemen deplasmanının zorluğunun farkındayız. Takımımızı bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırladık ve maça hazırız. Taraftarlarımız bu sezon sahada genç, koşan, mücadele eden ve son düdüğe kadar pes etmeyen bir takım izleyecek. Kafkasspor’u en iyi şekilde temsil etmek ve sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.”