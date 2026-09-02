Keçiören Belediyesi’nde kurum içi denetim çerçevesinde başlatılan uyuşturucu taraması adli soruşturmaya dönüştü. Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın talimatıyla yapıldığı bildirilen taramalarda, 213 personelden 171’inin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Buna göre ilk taramadaki pozitiflik oranı yüzde 80,3’e ulaştı. Testlerin, TÜRKAK akreditasyonuna sahip özel bir laboratuvar aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

171 PERSONELİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ilk aşamada uyuşturucu ve uyarıcı madde taramasına alınan personelden 171’inde pozitif sonuca ulaşıldı.

Daha sonra yapılan tekrarlı testlerde ise ilk aşamada pozitif çıkan 171 kişiden 42’sinin değerlerinin negatif seviyeye düştüğü bildirildi.

İlk tarama sonuçlarının kesin adli tıbbi tespit niteliğinde olmadığı, bu nedenle şüphelilerin yeniden örnek alınarak incelenmesi için adli sürecin başlatıldığı belirtildi.

50 PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİĞİ İDDİASI

Süreç kapsamında ilk etapta pozitif test sonucu alınan 50 personelin işine son verildiği, test vermeyi kabul etmediği belirtilen yaklaşık 50 çalışanın ise görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

Belediyedeki idari sürecin devam ettiği, test sonuçlarına ve yapılacak kesin analizlere göre yeni işlemlerin gündeme gelebileceği belirtildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Basına yansıyan bilgiler ve kurum içi yazışmaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun harekete geçtiği bildirildi.

Başsavcılığın 2026/80263 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesinde düzenlenen “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçu yönünden inceleme başlattığı belirtildi.

KAN, KIL VE İDRAR ÖRNEĞİ ALINACAK

Savcılık, ilk taramalardaki sonuçların kesinleştirilmesi amacıyla şüphelilerden biyolojik örnek alınması talimatını verdi.

CMK’nın 75’inci maddesi kapsamında şüphelilerden kan, kıl ve idrar örneklerinin alınarak uyuşturucu kullanımı ve kullanılan maddenin türünün belirlenmesi planlandı.

Bu kapsamda emniyet birimlerinin şüphelileri Adli Tıp Kurumuna sevk etmeye başladığı bildirildi.

SAVCILIKTAN “SÜRECİ HIZLANDIRIN” TALİMATI

Soruşturma dosyasında dikkat çeken ayrıntılardan biri de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının emniyet birimlerine gönderdiği tekit yazısı oldu.

Biyolojik örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin zaman içinde tespit edilebilirliğinin azalabileceği değerlendirilerek, 2 Haziran 2026 tarihinde işlemlerin süratle tamamlanması istendi.

Böylece belediyedeki idari tarama süreci, kesin sonuçların elde edilmesi amacıyla adli tıbbi incelemeye taşındı.