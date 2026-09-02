Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında gemiyle çarpışarak batan "TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli gemideki 10 mürettebatın kimliği belli oldu.
İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığını, bir gemideki 10 personelle irtibat kurulamadığını bildirmişti.
KAYIP MÜRETTEBATIN İSİMLİ BELLİ OLDU
"TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli geminin kayıp mürettebatının kimlikleri şu şekilde:
1- Nidai Duman
3- Abdulbaki Mirzaoğlu
4- Gencer Aydın
5- Eyüp Enes Cesur
6- Onuralp Demir
7- Yaşar Kayhan
8- Nacican Keskin
9- Rahmi Temel
10- Atakan Alagöz
Kaynak: Türkiye Gazetesi