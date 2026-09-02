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"TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli geminin kayıp mürettebatının kimlikleri şu şekilde:

KAYIP MÜRETTEBATIN İSİMLİ BELLİ OLDU

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığını, bir gemideki 10 personelle irtibat kurulamadığını bildirmişti.

Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında gemiyle çarpışarak batan "TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli gemideki 10 mürettebatın kimliği belli oldu.

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