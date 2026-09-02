Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi’nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.