Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube’nin proje ortağı olduğu, Bursa Genç Memur Sen’in hayata geçirdiği “7. Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi kapsamındaki “Kitap Okuma” yarışmasında dereceye giren öğrenciler Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştu.BURSA (İGFA) - Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube ve Genç Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği’nin bu yıl 7’ncisini düzenlendiği “Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma Projesi” ödül töreni Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşen projenin ödül törenine AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları Ferhat Erol, Salih Bahadır, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Genç-Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Memur-Sen’e bağlı sendika ve komisyon başkanları ile yönetimlerinin yanı sıra çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Programda Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi.

Selamlama konuşmalarını yapmak için ilk olarak kürsüye gelen Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Bu yıl 7’ncisini düzenlediğimiz ödül törenimize hoş geldiniz. Böylesine anlamı bir çalışmada bizlere destek olan İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize ve öğrencilerimizi yüreklendirip okumalarını sağlayan adanmış öğretmenlerimize, her zaman desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Nice başarılı programlarda birlikte olmayı temenni ediyor, saygı ve sevgi ile hepinizi selamlıyorum” dedi.

REİSOĞLU: “KİTAP İNSANIN YOLUNU ÇİZER”

Bu güzel organizasyonda emeği geçenleri hürmetle selamladığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Reisoğlu, “Öncelikle bu şekilde kitapla buluşmuş olan gençlerin olduğu organizasyonda kendimi şanslı hissediyorum. Bugün ekran terörüyle çocuklarımızın tehdit edildiği bu dünyada, çocuklarımızı kitapla buluşturmak gerçekten çok zor. Kitap okuyarak yarıştığınızı düşünüyorsunuz ama esasında kitap okuyarak yaşadınız. Kitap aydınlatır, insanın yolunu çizer. Bu anlamda kitap okuyarak her daim yolunuzun açılmasını dilerim. Okuduğunuz kitaplar, yolunuza ışık olsun. Bu güzel proje Bursa’mıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Proje kapsamında salonu dolduran öğrencilere seslenen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ise, her şeyin çok hızlı tüketildiği, Amerika’da yaşanan bir olayın bir saat sonra tüm dünyaya yayıldığı bir teknoloji çağında olduğuna vurgu yaparak, "19 yılı geçkin süredir belediye başkanlığı yapıyorum. Gerçekten geleceğimiz olan gençler olarak böylesine özel programına emek verdiğiniz için teşekkür ederim. Gençlikle, gelecekle derdi olan kim varsa belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. İnşallah okuduğunuz bu kitapların ne anlam ifade ettiğini, sizi ne kadar zenginleştirdiğini ilerki yıllarda çok daha iyi anlayacaksınız. Selam olsun size ve bu emeği veren anne ve babalara, selam olsun size destek veren öğretmenlerimize." dedi.

Konuşmaların ardından programda ödül törenine geçildi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ise şu şekilde sıralandı:

1’İNCİLİK ÖDÜLLERİ

Yazar : Mustafa KUTLU

Eseri: “Yokuşa Akan Sular”

Gemlik AİHL’den Abdurrahman ÖZCAN Danışman Öğretmen: Mehmet TAŞTEKİN

Yazar : Cengiz AYTMATOV

Eseri: “Gün olur Asra Bedel”

Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi’nden Yaren ESER Danışman Öğretmen: Zübeyde ÇAĞLAR

Yazar : İskender PALA

Eseri: “Efsane”

Rasim ÖZDENÖREN Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Yusuf ÇAKMUR Danışman Öğretmen: Fatih ÖNAL

Yazar : Rasim ÖZDENÖREN

Eseri: “Gül Yetiştiren Adam”

Bursa Atatürk Anadolu Lisesinden Seda DERMAN Danışman Öğretmen: Ümmühan SAĞLAM

2’NCİLİK ÖDÜLLERİ

Yazar : Mustafa KUTLU

Eseri: “Yokuşa Akan Sular”

Yenişehir Yusuf ATEŞ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Rabia ERDEM Danışman Öğretmen: Gülümşah ÖZTEKİN

Yazar : Cengiz AYTMATOV

Eseri: “Gün olur Asra Bedel”

Şehit Fevzi BAŞARAN Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Sümeyye Betül NAİCİ Danışman Öğretmen: Sebahattin ALBAYRAK

Yazar : İskender PALA

Eseri: “Efsane”

Nizam KARASU Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Kevser SALI Danışman Öğretmen: Havva DEDEOĞLU

Yazar : Rasim ÖZDENÖREN

Eseri: “Gül Yetiştiren Adam”

Şehit Fevzi BAŞARAN AİHL’den Sena ÖZTÜRK Danışman Öğretmen: Sebahattin ALBAYRAK

3’ÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ

Yazar : Mustafa KUTLU

Eseri: “Yokuşa Akan Sular”

Turhan TAYAN Anadolu Lisesi’nden Fatma Yaren KOÇ Danışman Öğretmen: Melek Reyhan ATAÇ

Yazar : Cengiz AYTMATOV

Eseri: “Gün olur Asra Bedel”

Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zeynep ATAŞ Danışman Öğretmen: Mehmet TAŞTEKİN

Yazar : İskender PALA

Eseri: “Efsane”

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nden Ayça TURHAN Danışman Öğretmen: Gökhan ÖZKAN

Yazar : Rasim ÖZDENÖREN

Eseri: “Gül Yetiştiren Adam”

Turhan Tayan Anadolu Lisesi’nden Aslı GÜLER

Danışman Öğretmen: Melek Reyhan ATAÇ