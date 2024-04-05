Büyükçekmece’de bir otomobil ve motosiklet sürücüsü yol tartışması nedeniyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Mimaroba’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ve motosiklet sürücüsü yol tartışması nedeniyle kavga etti. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri gelirken, motosiklet sürücüsünün ise uzaklaştığı görüldü.