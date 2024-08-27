Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde her yıl hizmete açılan Yaz Spor Okulları yoğun ilgi gördü. 22 branşta ve 15 bölgede bu yıl 5 binden fazla çocuğu sporla buluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde her yıl hizmete açılan Yaz Spor Okulları’na ilgi bu yıl da oldukça yoğun oldu. Spor alanında pek çok başarılı projeye imza atan Büyükçekmece Belediyesi, 22 branşta ve 15 bölgede bu yıl 5 binden fazla çocuğu sporla buluşturdu. Yaz tatili boyunca spor yapma imkanı bulan öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemine çok daha aktif ve sağlıklı girmeye hazırlanıyor.

Geleceğin sporcuları yetişiyor

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılan Yaz Spor Okulları kapsamında Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Bocce, Jimnastik, Çocuk Pilatesi, Çocuk Yogası, Futbol, Güreş, Judo, Kalecilik, Kids Dans, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis ve Voleybol, Su Sporları (Sup, Kano ve Yüzme) branşlarında uzman antrenörler eşliğinde çocuklar kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştiriyor. Geleceğin sporcularının yetiştiği Yaz Spor Okulları’nda eğitimlerin tamamı ücretsiz olarak veriliyor.