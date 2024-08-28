Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte NİSSA Buklet Fabrikasını gezdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Çeşit temas ve incelemelerde bulunmak ve Moldova Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu’nun açılışına katılmak üzere Nevşehir’e gelen Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Nevşehir Belediyesi ziyareti ve Kayaşehir gezisinin ardından NİSSA Buklet Fabrikası’na geldi. Büyükelçi Dmitri Croitor, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve turizm sektöründeki konaklama tesisleri için terlik, şampuan, sabun ve saç kremi gibi buklet ürünlerin üretiminin gerçekleştirildiği fabrikayı Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte gezdi.

Burada üretim alanlarını gezen Büyükelçi Dmitri Croitor’a, Belediye Başkanı Arı tarafından fabrika hakkında bilgiler verildi.

Büyükelçisi Dmitri Croitor’a, NİSSA Buklet Fabrikası’ndaki incelemeleri sırasında Büyükelçilik Müsteşarı Vasile Chitii ve Moldova Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz da eşlik etti.