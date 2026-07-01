Kapalıçarşı piyasasında gram altın 5 bin 914 TL’den alınırken, 6 bin 29 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 408 TL, satış fiyatı ise 5 bin 692 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 239 TL olurken, satış fiyatı 4 bin 408 TL seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın 9 bin 709 TL’den alınırken, 9 bin 866 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altında alış fiyatı yine 9 bin 709 TL, satış fiyatı ise 9 bin 842 TL olarak listelendi. Yarım altın 19 bin 399 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 19 bin 690 TL oldu. Tam altının alış fiyatı 38 bin 674 TL, satış fiyatı ise 39 bin 253 TL seviyesinde işlem görüyor.