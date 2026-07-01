Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) tarafından 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında Bursa'da düzenlenen "Mühendislik Zekâsının Yükselişi" temalı program, mühendislik alanında kadınların katkılarını görünür kılmayı amaçlayan önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin destekçileri arasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi adına programa, İGÜ Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Nur Betül Gayretli katıldı. Program kapsamında, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin etkinliğe sağladığı katkılardan dolayı hazırlanan teşekkür plaketi, TÜMKAD Başkanı Ulfet Öztürk tarafından Nur Betül Gayretli'ye takdim edildi.



Nur Betül Gayretli: "Kadın mühendisler geleceğin dönüşümüne yön veriyor"

Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Nur Betül Gayretli, kadınların mühendislik ve teknoloji alanındaki başarılarının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Gayretli, "Bilim ve teknolojinin şekillendirdiği gelecekte kadın mühendislerin üretim süreçlerinde, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde daha fazla yer alması büyük önem taşıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak kadınların mühendislik alanındaki başarılarını desteklemeyi, onların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri güçlü bir akademik ve teknolojik ekosistem sunmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Genç kadınların bilime, teknolojiye ve mühendisliğe yönelmesini teşvik eden her çalışmanın ülkemizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olduğuna inanıyor, bu vesile ile TÜMKAD’a gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mühendislik ve teknoloji vizyonu katılımcılarla paylaşıldı

Etkinlik boyunca İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin mühendislik, teknoloji ve girişimcilik alanlarında yürüttüğü çalışmalar, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı koordinasyonunda katılımcılara aktarıldı. Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetleri, teknoloji odaklı projeleri ve yenilikçi eğitim yaklaşımı tanıtılırken, mühendislik alanındaki ulusal ve uluslararası başarıları da katılımcılarla paylaşıldı.



Organizasyonda yer alan Gökkuşağı Koleji Genel Müdürü Mesut Doner de özellikle Cambridge eğitim sistemi başta olmak üzere yürüttüğü akademik faaliyetler ve eğitim modeli hakkında ziyaretçilere bilgilendirmelerde bulundu.

JetDrone projesi büyük ilgi gördü

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülen TUSAŞ Ödüllü İGÜ JetDrone Projesi oldu.

Etkinlik alanında sergilenen İGÜ JetDrone prototipi, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle incelenirken proje ekibi tarafından geliştirilen teknolojiye ilişkin bilgiler paylaşıldı. Prototipin motorlarının çalıştırılmasıyla gerçekleştirilen teknik gösterim, projenin ulaştığı geliştirme seviyesini ortaya koyan önemli anlardan biri olarak öne çıktı.

Teknoloji üreten projeleri hayata geçiriyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, mühendislik alanında yürüttüğü akademik çalışmalar, araştırma merkezleri, laboratuvarları ve teknoloji odaklı projeleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ABET akreditasyonuna sahip mühendislik programları, Teknoloji Transfer Ofisi çalışmaları ile patent ve faydalı model başvuruları, mühendislik alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetleri arasında yer alıyor.

Açıklamada, son yıllarda yapay zekâ teknolojileri, savunma sanayii, havacılık, sürdürülebilirlik ve ileri teknoloji alanlarında çeşitli projelerin yürütüldüğü belirtilirken, uygulamalı eğitim modeli, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji transferi faaliyetleriyle öğrencilerin araştırma ve geliştirme süreçlerine katılımının desteklendiği ifade edildi.

Kadınların mühendislikte güçlenmesine destek sürüyor

Kadın mühendislerin bilgi, üretim ve teknoloji ekosistemindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan program, sektör temsilcileri, akademisyenler ve mühendisleri aynı platformda buluşturdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, mühendislik alanında kadınların görünürlüğünü artıran ve sektör ile akademiyi aynı çatı altında buluşturan başarılı organizasyon için Tüm Mühendis Kadınlar Derneği'ne (TÜMKAD) teşekkür etti. Üniversite yetkilileri, kadın mühendislerin mesleki gelişimini destekleyen ve genç nesillere ilham veren bu tür iş birliklerinin bilim, teknoloji ve toplumsal kalkınma açısından önemli katkılar sunduğunu belirterek, benzer organizasyonlarda yer almaya ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.