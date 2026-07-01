1924 yılında kurulan ve yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip olan market zincirinin kalan son sekiz şubesi de Winn-Dixie markasına dönüştürüldü. Böylece Harveys Supermarket, 102 yılın ardından resmen faaliyetlerine son vermiş oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Harveys’e ait son mağazalar, aynı çatı altında yer alan Southeastern Grocers tarafından Winn-Dixie tabelasıyla hizmet vermeye başladı. Şirket, geçmiş yıllarda ABD’nin önemli market işletmecileri arasında gösterilirken, özellikle 2010’lu yıllarda hızlı bir büyüme süreci yaşamıştı.

Florida, Georgia ve Carolinas eyaletlerinde yaygınlaşan Harveys, uygun fiyat politikası, indirim kampanyaları ve müşteri sadakat programlarıyla dikkat çekmişti. Marka, 2016 yılında aynı anda 73 yeni mağaza açarak büyümesini hızlandırmıştı.

Ancak şirketin yükselişi uzun sürmedi. Ana şirket Southeastern Grocers, 2018 yılında yüksek borç yükü nedeniyle iflas korumasına başvurdu. Yeniden yapılanma sürecinde çok sayıda mağaza kapatılırken, Harveys şubelerinin sayısı da yıllar içinde hızla azaldı.

2023 yılında Aldi’nin ABD’deki büyüme planları kapsamında Harveys’i satın almasıyla birçok mağaza farklı konseptlere dönüştürüldü. Daha sonra kalan şubeler yeniden Southeastern Grocers’a devredildi. Son süreçte ise bu mağazaların da Winn-Dixie’ye çevrilmesiyle Harveys Supermarket markası tamamen ortadan kalktı.