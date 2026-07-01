Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaldığı özel bakım merkezinde yaşamını yitiren zihinsel engelli Bilal Aydoğdu’nun ölümüyle ilgili dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Olay süreci, ulusal yayın yapan NOW Ana Haber bülteninde yeniden gündeme geldi. Bilal Aydoğdu, 1 Eylül 2024’te kaldığı bakım merkezinde hayatını kaybetmişti. İlk değerlendirmelerde ölümün intihar sonucu gerçekleştiği öne sürülürken, ailesi olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuk mücadelesi başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI DOSYAYA GİRDİ

Ailenin iddiasına göre, ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerinde Bilal Aydoğdu’nun saat 14.29’da odasına girdiği, saat 14.41’de ise bir görevlinin telefonla konuşarak odaya doğru yöneldiği görülüyor. Görüntülerde, saat 14.43 itibarıyla sağlık ekiplerinin, ardından da emniyet görevlilerinin odaya giriş yaptığı yer alıyor.

AİLEDEN ADALET ÇAĞRISI

Bilal Aydoğdu’nun kardeşi Tugay Aydoğdu, olayın ardından adalet arayışlarını sürdürdüklerini belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ailenin iddiasına göre Bilal Aydoğdu’nun kurumda baskı altında olduğu düşünülürken, dosyada aradan geçen süreye rağmen yeterli ilerleme sağlanamadığı öne sürüldü. Olayın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyen aile, ölümün nasıl gerçekleştiğinin net bir şekilde ortaya çıkarılmasını talep ediyor.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Haberde yer alan bilgilere göre, ilk incelemelerde ölümün intihar sonucu gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilirken, ailenin itirazı üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bilimsel mütalaa talep edildi.

Hazırlanan raporda, ölümün "solunum hareketlerinin engellenmesi, göğüs ve boyuna bası uygulanması veya benzeri mekanizmalar sonucu oluşabilecek derin anoksi ve asfiksi bulgularıyla uyumlu olabileceği" yönünde değerlendirmelere yer verildiği aktarıldı. Raporda, ölümün intihar dışında başka bir nedenle gerçekleşmiş olabileceğini destekleyen bulgulara da yer verildi.

BAKIM MERKEZİ İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan haberde, bakım merkezinin söz konusu iddiaları kabul etmediği belirtildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, olay günü görev yapan personelin görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edilirken, ölümün hastanede gerçekleştiği belirtilerek kuruluş hakkında ortaya atılan iddiaların reddedildiği kaydedildi.