Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen "YTÜ Hidrodinamik Laboratuvarı Tanıtım ve Deney Demonstrasyonu" etkinliği, YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

YTÜ MARINE Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyete alınan Hidrodinamik Laboratuvarı’ndaki programa; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güleda Engin ve YTÜ Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Özer Çınar’ın yanı sıra kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, tersaneler, denizcilik sektörü ve akademiden çok sayıda temsilci katıldı.

Programa ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Dr. Bilkutay Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanlığı Harp Gemisi Projeleri Savunma Sanayii Uzmanı İlker Sercan Çimen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı D.K.K. Dizayn Proje Ofisi’nden Üsteğmen Bekit Kürşat Kıyak, MKE EGEM Deniz Sistemleri Ar-Ge Mühendisi Anıl Aslan, MKE EGEM Deniz Sistemleri Ar-Ge Mühendisi Yasin Karakuş, TÜBİTAK MAM Merkez Başkan Yardımcısı Dr. Ersin Üresin, ASELSAN Kıdemli Baş Ekip Lideri Tolga Köktürk, ASELSAN Uzman Mühendis Yiğit Akkul, ASFAT Deniz Programları Direktörü Kerem Orçun Yüksekdağ, ASFAT Deniz Programları Teknik Müdürü Ersin Bozdağ, ASFAT Üst Düzey Yönetici Levent Barbaks, Sefine Tersanesi Genel Müdürü Dr. Akın Tuzcuoğlu, STM HVAC-R ve KBRN Sistemleri Tasarım ve Donatım Grup Lideri Hüseyin Tozlu, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi M. Selim Buğdanoğlu, Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dr. Kıvanç Ali Anıl, YTÜ İnşaat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Yüksel ile YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Kurt da katıldı.



Rektör Debik: Bu altyapı Türkiye’ye hizmet edecek

Etkinlikte konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, denizcilik, savunma teknolojileri ve üniversite-sanayi iş birliği açısından güçlü araştırma altyapılarının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Debik, Hidrodinamik Laboratuvarı’nın yalnızca Yıldız Teknik Üniversitesi’ne değil; Türkiye’nin savunma sanayiine, gemi inşa sektörüne, kamu kurumlarına ve araştırmacılarına hizmet edebilecek nitelikte bir altyapı olduğunu belirtti.

Üniversite-sanayi iş birliğinin somut projelerle güçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Debik, akademinin bilgi üretme kapasitesi ile sektörün uygulama gücünün aynı hedef doğrultusunda buluşmasının Türkiye’nin teknoloji geliştirme kabiliyetine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Debik, laboratuvarda geliştirilecek teknolojilerin insanlığın menfaatine, etik ve ahlaki değerlerle uyumlu şekilde kullanılmasının önemine de dikkat çekerek, tesisin deniz teknolojileri alanında yeni projelere öncülük etmesi temennisinde bulundu.



Bahri Şahin: Uzun soluklu bir vizyonun ürünü

Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik’in konuşmasının ardından, laboratuvarın hayata geçirilmesinde önemli emekleri bulunan YTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin kürsüye davet edildi.

Prof. Dr. Şahin, yaklaşık 40 yılını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, 36 yılını ise Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nde geçirdiğini belirterek, Hidrodinamik Laboratuvarı’nın uzun yıllara yayılan akademik birikim ve ortak emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

Tesisin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın destekleriyle 2019 yılında yapım sürecine başladığını aktaran Şahin, laboratuvarın yalnızca gemi inşaatı ve denizcilik alanına değil; inşaat, kıyı ve liman mühendisliği gibi disiplinlerle birlikte daha geniş bir "İleri Hidrodinamik Mükemmeliyet Merkezi" vizyonuna dönüşebileceğini söyledi.



Ekinci: Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduruyor

YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Ekinci ise konuşmasında, denizciliğin tarih boyunca ülkelerin ekonomik, teknolojik ve stratejik gücünün en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Güçlü bir denizcilik sektörünün; güçlü araştırma altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi mühendislik çalışmalarıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Ekinci, üniversitelerin en temel sorumluluğunun yalnızca bilgi üretmek değil, üretilen bilgiyi ülkenin ihtiyaçlarıyla buluşturmak olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Ekinci, Hidrodinamik Laboratuvarı’nın model gemilerin sakin ve dalgalı sulardaki manevra ve sevk performanslarının belirlenmesinden açık deniz rüzgâr türbinleri ile diğer deniz yapılarının hidrodinamik davranışlarının incelenmesine kadar geniş bir araştırma alanına hizmet ettiğini söyledi.

Laboratuvarın savunma sanayii projeleri, yeni nesil deniz platformları, otonom deniz araçları ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi stratejik alanlarda bilimsel altyapı sağlayabileceğini ifade eden Ekinci, dalga yapıcılarla donatılan bu kapsam ve kabiliyetteki altyapının Türkiye’de üniversiteler bünyesinde bulunan sayılı merkezlerden biri olduğunu ve önemli bir boşluğu doldurduğunu vurguladı.



Kontrollü ortamda serbest seyirli deney

YTÜ MARINE Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Taner Coşgun da laboratuvarın mevcut altyapısının Türkiye’nin denizcilik deney ekosistemine daha güçlü biçimde kazandırılması için yürütülen çalışmaları anlattı.

Coşgun şunları söyledi:

"Etkinlik kapsamında dünyada gelişen "free running" yani serbest seyirli denizcilik deneylerinin demonstrasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti. Klasik deneylerde gemi modelleri belirli şartlarda sabitlenerek kuvvet ölçümleri yapılırken, serbest seyirli deneylerde model deniz araçları gerçek deniz şartlarına daha yakın biçimde hareket edebiliyor.

YTÜ’den yapılan değerlendirmeye göre, sistematik ve kontrollü bir ortamda proje kapsamında gerçekleştirilen bu serbest seyirli deney demonstrasyonu, Türkiye’de ilk niteliği taşıyor. Bu yönüyle çalışma, yalnızca laboratuvarın teknik kabiliyetlerini değil, Türkiye’nin deniz teknolojileri alanındaki test ve doğrulama kapasitesini de ortaya koyuyor."



Otonom deniz araçları sakin ve dalgalı suda test edildi

Etkinlikte gerçekleştirilen deneylerde, otonom deniz araçlarının farklı çevresel şartlar altındaki manevra kabiliyetleri incelendi.

İlk aşamada sakin su şartlarında araçların rota takibi, yön değiştirme kabiliyeti ve temel manevra performansları değerlendirildi. Ardından laboratuvarın dalga üretim sistemi kullanılarak kontrollü dalga ortamı oluşturuldu ve aynı araçların dalga etkisi altındaki davranışları test edildi.

Bu çalışmalarla, otonom deniz araçlarının dalga şartlarında rotalarını koruma, denge sağlama ve manevra performansları ayrıntılı biçimde gözlemlendi. Elde edilen verilerin, araç tasarımlarının geliştirilmesine ve kontrol algoritmalarının doğrulanmasına katkı sağlaması bekleniyor.



Deniz teknolojileri için kritik altyapı

Otonom deniz sistemleri; savunma, güvenlik, liman operasyonları, çevresel gözlem, deniz araştırmaları ve açık deniz faaliyetleri gibi birçok alanda giderek daha kritik bir teknoloji alanı hâline geliyor.

Bu nedenle gerçek deniz şartlarını güvenilir ve kontrollü biçimde laboratuvar ortamında simüle edebilmek; tasarım, test, doğrulama ve maliyet yönetimi açısından stratejik bir imkân sunuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrodinamik Laboratuvarı’nın; savunma sanayii, gemi inşaatı, otonom deniz sistemleri, açık deniz yapıları ve yenilenebilir enerji alanlarında yeni araştırmalara, ortak projelere ve teknoloji geliştirme çalışmalarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.



Kabotaj Bayramı’nın 100. yılı öncesinde anlamlı tanıtım

Tanıtım ve deney demonstrasyonunun, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yılı öncesinde gerçekleştirilmesi de programa ayrı bir anlam kattı.

Türkiye’nin denizlerdeki egemenlik iradesini simgeleyen bu özel yıl öncesinde düzenlenen etkinlik, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin denizcilik teknolojilerinde bilimsel üretim, sektör iş birliği ve stratejik araştırma kapasitesini güçlendirme hedefinin önemli bir göstergesi oldu.

Kaynak: İHA