Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı CHP’li Büyükkarıştıran Belediyesi’nin Küçükkarıştıran Mahallesi’ndeki belediyeye ait 12 arsayı satışa çıkarmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Küçükkarıştıran Mahallesi’nde bir süredir belediyeye ait taşınmazların satışının yapıldığını dile getiren Küçükkarıştıran sakinlerinden Mustafa Ergin, Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca’nın bahse konu arsaları askıya çıkarmadan, usulsüz şekilde satışa sunduğunu öne sürdü. Ergin, “Belediye mahallemizin arsalarını aralıklı süreçlerle satıyor. Bu arsalar Küçükkarıştıran Mahallesi’nin ama şu anda Küçükkarıştıran Mahallesi’ne hiçbir hizmet gelmiyor. Doğalgaz sözleri vardı, şu anda hiçbir çalışma yok. Çöpler düzensiz alınıyor, yollar temizlenmiyor, ara sokaklar bakımsız. Sularımız pis akıyor, bakım yok. O satılan arsalara karşılık Küçükkarıştıran Mahallesi’ne hiç hizmet yok” ifadelerini kullandı.

Küçükkarıştıran Mahallesi sakinlerinden Sezai Özcan ise, "Biz mahalleli olarak şikayetçiyiz. Belediye benim arsamı kafasına göre parçaladı. 530 metrekarelik arsamı parçalayıp, 250 metrekareye düşürdüler. Bir kısmını yeşil alana, bir kısmını bilmem nereye ayırmışlar. Bana 250 metrekare yer kalmış. Ben burada olmadığım için haberdar da olamadığımdan itiraz da edemedim” dedi.

Küçükkarıştıran Mahallesi’nde çiftlik çalışanı Erdal Eski ise Büyükkarıştıran Belediyesi tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarının kamu yararı açısından son derece endişe verici bir durumu ortaya çıkardığını ileri sürdü.

Başkan açıklama yapmadı

Bölge sakinlerinin tepkilerine sessiz kalan Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca ise konuya ilgili konuşmayacağını belirterek, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.