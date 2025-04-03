Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de bahar dönemi başlıyor. Mesnevi, edebi, tarihi, felsefi ve sinema tarihine dair okumaların alanında uzman kişiler tarafından 8 haftalık bir eğitimin sunulacağı akademinin bahar dönemine 600’e yakın kayıt gerçekleştirildi. Kesin kayıtlar 4 Nisan Cuma günü www.sakarya.bel.tr adresinden duyurulacak. Akademik bir anlayış ve zengin içerikle hazırlanan Büyükşehir Akademi’de ders zili ise 7 Nisan Pazartesi günü çalacak.

Kaynak: İHA