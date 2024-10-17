Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı şehir uygulamalarına yönelik çözümler geliştirebilecek yetenekli yazılımcılar yetiştirmek amacıyla başlatılan Code16 Yazılımcı Yetiştirme Programı’nda final heyecanı yaşandı. Üç aylık programın ardından mezun olan katılımcılar, yazılım ve oyun alanında geliştirdikleri projeleri tanıtma fırsatı buldu.

Bursa’da teknolojinin getirdiği yeniliklerin günlük hayatta uygulanabilmesi amacıyla akıllı şehircilik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yazılımcı ve girişimci olmak isteyenleri de desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü tarafından şehir yönetimi, ulaşım, enerji ve çevre gibi akıllı şehir alanlarına yönelik çözümler geliştirebilecek yetenekli yazılımcılar yetiştirmek amacıyla ‘Code16 Yazılımcı Yetiştirme Programı’ düzenlendi. Bursa Akıllı Şehir Akademisi kapsamında gerçekleştirilen programa katılanlar, 3 aylık eğitimleri başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen final etkinliğinde, eğitim ve akıllı şehir uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda seçilen 12 projenin ekip sözcüleri, geliştirdikleri projeleri katılımcılara tanıttı. Sunumların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 200 katılımcıya sertifikaları verildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altınsoy, program sayesinde katılımcıların yazılım ve oyun geliştirme gibi farklı alanlarda becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi. Akıllı şehirleri yetişmiş insan gücünün inşa ettiğini belirten Altınsoy, katılımcıların ileride daha büyük projelere imza atacağına inandığını ifade etti.

Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Demet Sönmez ise Akıllı Şehir Akademisi’nin geleceğin şehirlerini inşa edecek yazılımcıları yetiştirme hedefiyle yola çıktığını dile getirdi. Akıllı şehirlerin sadece teknolojiyle değil, o teknolojiyi geliştiren gençlerle anlam kazandığını söyleyen Sönmez, programa katılan herkesi tebrik etti.