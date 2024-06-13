Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, İlçe Belediye Başkanları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri ve Meclis Üyeleri katıldı.

Konuşmada' MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, Bursaspor Başkanı Enes Çelik’i tebrik etti ve ‘Yanındayım’ kampanyasına destek verdiklerini açıkladı. BBP'den Haldun Filizli, Kestel'deki fabrika dumanlarının çevre kirliliğine yol açtığını belirtti. AK Parti’den Şahin Biba, yangınlara dikkat çekerek çevre bilincinin önemini vurguladı. CHP’li Yücel Akbulut, Gezi Parkı davasında hayatını kaybedenleri andı ve Halk Lokantası açılışı için Erkan Aydın'ı tebrik etti. Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenleri anan ve Osman Kavala'nın haksız yere hapis yattığını belirten CHP Grubu'na AK Parti Grubu'ndan tepki geldi.



Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi'nde bulunan "Naim Süleymanoğlu Caddesi"nin ismi "Naim Süleymanoğlu Bulvarı" olarak değiştirilmesi için sunulan öneri, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.



Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) kadro değişikliği gündeme alındı. 04.06.2024 tarihli ve 364 sayılı kadro değişikliği kararı, oy birliğiyle kabul edildi.

Haziran ayı meclis toplantısında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın kredi kullanma yetkisi oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı tarafından BEBKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan "Hayvan Sağlığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" projesinin koordinatör değişikliği de oy birliğiyle onaylandı.

2024'ün Ocak ayında vefat eden Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi Meclis Üyesi Dr. Nadir Ünlü'nün isminin uygun bir yere verilmesi için sunulan önerge kabul edildi. Ulaşım Komisyonu, Ünlü’nün adının belediyenin tasarrufunda olan bir sokak, cadde, park veya üst geçide verilmesi için rapor hazırladı, bu rapor da oy birliğiyle onaylandı.