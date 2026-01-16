Seçimlerde kırmızı liste ile yarışan Kadir İlhan, açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak güçlü bir oda yapısının İnegöl keresteciliğinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

“Üyemiz Kazansın, Odamız Güçlensin”

Kereste esnafına seslenen İlhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üyemiz kazansın, odamız güçlensin, İnegöl keresteciliği hak ettiği yere gelsin. Bu hedef doğrultusunda kırmızı listeye desteklerinizi bekliyoruz.”

İnegöl’de faaliyet gösteren Keresteci esnafının yaşadığı sorunları yakından bildiklerini ifade eden Kadir İlhan, seçilmeleri halinde katılımcı, şeffaf ve esnaf odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapacaklarını vurguladı.

Seçim Yarın Saat 12.00’de

İnegöl Keresteciler Odası seçimlerinin, sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, esnafın göstereceği ilginin seçim sonuçlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Seçim, yarın saat 12.00’de İnegöl Meslek ve Sanatkârlar Odaları Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

