Temiz akan dereler ve ferah bir çevre hedefiyle hareket eden belediye ekipleri, özellikle koku oluşumunun önüne geçmek için kapsamlı temizlik ve ilaçlama faaliyetlerine ağırlık verdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ile Tarım Peyzaj AŞ'nin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Nilüfer Çayı'nın Hüdavendigar Kent Parkı içerisinden geçen 1675 metrelik bölümü kademeli olarak ıslah ediliyor. Dere yatağında gerçekleştirilen temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla birlikte sivrisinek ve haşere oluşumunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çevre projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, doğayı ve su kaynaklarını koruma konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Bozbey, “Derelerimizin temiz akmasını, havamızın daha temiz olmasını istiyoruz. Kötü koku ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için ekiplerimiz sahada aktif şekilde görev yapıyor. Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak istiyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan da çevreye karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.